خبير: أوروبا تسعى لاستعادة دورها في المباحثات النووية

كتبت: أية محسن

قال الدكتور أحمد لاشين، خبير الشؤون الإيرانية، إن المباحثات النووية الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة، أعادت فتح الباب أمام تدخل أوروبي محتمل، في ظل محاولات الاتحاد الأوروبي للخروج من حالة التحييد التي فرضت عليه من الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأشار «لاشين» خلال مداخلة له في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أوروبا تهدد الآن بتفعيل العقوبات ضد إيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي، في ظل التصعيد الأخير والتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الفرنسي أمام مجلس الأمن.

وتابع أن الموقف الأوروبي يعاني من إشكاليتين رئيسيتين: هما، أولا أن إيران تحاول التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة، بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، والثانية أن واشنطن بدورها تعمل على عزل الأوروبيين عن مسار المفاوضات، ما دفعهم للبحث عن مساحة أوسع للتأثير.

وأضاف «لاشين» أن طهران كانت تسعى في البداية لإشراك الطرف الأوروبي في المعادلة، إلا أن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك، مشيرا إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، حيث تم تهميش أوروبا سابقا في الملف الأوكراني أيضا.

ولفت إلى أن إيران تحاول الآن ضمان موقف أوروبي غير متشدد، ومنع تفعيل العقوبات، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الإقليمية والضغوط الداخلية المتزايدة.