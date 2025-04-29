أستاذ دراسات إيرانية: طهران تملك سلاحا يساعدها في التصدي لأي عداون

كتب - أحمد عبد القادر

قال الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إن ما يقف بين إسرائيل وإيران، الولايات المتحدة الأمريكية التي لها نظرة مستقلة تتعلق بإيران وهي التي جعلت منذ فترة طويلة إيران هي المسيطرة على المنطقة وتريد دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تصبح هي المسيطرة على المنطقة، وبالتالي فهي تعتبر إيران منافسا لها وتريد أن تقصيها حتى يتسع لها المجال، في حين أن إيران تدرك هذا الأمر وتتبع أمرا لا تعرفه دولة الاحتلال ولا حتى الولايات المتحدة وهو مبدأ التقية وهي أن تخفي خلاف ما تبدي.

إيران مستعدة للدفاع عن نفسها عسكريا

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها دفاعا كاملا لأنها تقدمت في الجانب العسكري ونوعيات السلاح وكل ما يمكن أن يساعدها في التصدي لأي عداون عليها، ولذا فهي تتحدث من خلال هذا المنطق أنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تخشى ذلك.

إيران تضمن لنفسها سلاحا يخيف أعداءها

وتابع: «إيران عملت بشكل كبير على أن تضمن لنفسها السلاح الذى يخيف أعداءها»، مضيفا أن كل ما يقال عن البرنامج النووي الإيراني ليس كاملا لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت في صناعة البرنامج النووي في إيران، لكنها خذلت إيران وخرجت من هذا المجال.