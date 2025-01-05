لا تتجاهلها.. 4 حالات تدل فيها الدوخة على مخاطر صحية

يشعر كثيرون بالدوخة في أوقات مختلفة، وعلى الرغم من أنّها قد تنتج عن الإرهاق أو الجوع أو الوقوف المفاجئ، فإنها في بعض الأحيان قد تكون بمثابة إشارة تحذيرية من الجسم تدل على وجود مشكلة صحية كامنة تتطلب اهتمامًا طبيًا.

أهمية عدم تجاهل الدوخة المتكررة

وأكد الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، أهمية عدم تجاهل الدوخة المتكررة أو المصحوبة بأعراض أخرى، موضحًا أنها قد تكون مؤشرًا على أمراض أو حالات صحية تستدعي التدخل العلاجي الفوري.

وشرح «حتة»، خلال حديثه لـ«الوطن» 4 حالات رئيسية تكون فيها الدوخة علامة على مشكلة صحية أو مرض معين، وكيفية التعرف عليها لتجنب أي مخاطر محتملة، وهي:

4 حالات تكون فيها الدوخة علامة للأمراض

1- الدوخة المصحوبة بألم في الصدر أو ضيق في التنفس:

إذا شعرت بدوخة مفاجئة مصحوبة بألم حاد أو ضغط في منطقة الصدر، أو صعوبة في التنفس، فقد تكون هذه علامة على مشكلة في القلب، ويجب في هذه الحالة التوجه فورًا إلى أقرب قسم للطوارئ؛ إذ يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى نوبة قلبية أو مشكلة خطيرة أخرى في القلب والأوعية الدموية.

2- الدوخة المصحوبة بضعف مفاجئ أو تنميل في الأطراف أو صعوبة في الكلام:

هذه الأعراض مجتمعة مع الدوخة قد تكون علامة على سكتة دماغية، وهي حالة طبية طارئة تتطلب تدخلًا سريعًا لتقليل خطر حدوث تلف دائم في الدماغ؛ لذا إذا ظهرت هذه الأعراض فجأة، يجب الاتصال بالإسعاف على الفور.

3- الدوخة المتكررة والمستمرة المصحوبة بطنين في الأذن أو فقدان السمع:

قد تشير هذه الأعراض إلى مشاكل في الأذن الداخلية، مثل التهاب التيه، وهذه الحالات تؤثر على التوازن والسمع، وقد تتطلب علاجًا متخصصًا من قبل طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

4- الدوخة المصحوبة بصداع شديد أو تصلب في الرقبة أو حمى:

إذا كانت الدوخة مصحوبة بصداع حاد ومفاجئ، أو تصلب في الرقبة، أو ارتفاع في درجة الحرارة، فقد تكون علامة على التهاب السحايا أو عدوى أخرى في الجهاز العصبي المركزي، وهذه الحالات تتطلب عناية طبية فورية.