تواصل مجلة الإعلامي الإلكترونية تألقها بمتابعة الأخبار الخاصة بالإعلام والفن.. وتقديم محتوى مهني متجدد ومتنوّع

تواصل مجلة الإعلامي الإلكترونية تألقها بمتابعة الأخبار الخاصة بالإعلام والفن.. وتقديم محتوى مهني متجدد ومتنوّع

تواصل مجلة الإعلامي الإلكترونية تألقها بمتابعة الأخبار الخاصة بالإعلام والفن.. وتقديم محتوى مهني متجدد ومتنوّع

تواصل مجلة “الإعلامي” الإلكترونية، الصادرة عن هيئة الملتقى الإعلامي العربي، تألقها وحضورها المميز في المشهد الإعلامي العربي، من خلال متابعتها المستمرة لأهم الأخبار والفعاليات المتعلقة بالإعلام والفن، وتقديم محتوى احترافي يجمع بين الرصانة والتنوع، بما يلبي تطلعات القارئ المهتم بقطاع الإعلام وصناعته.

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وتحرص المجلة على مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة، كما تسلط الضوء على تجارب إعلامية متميزة، وتستضيف نخبة من الإعلاميين والكتاب في حوارات عميقة تعكس نبض الساحة الإعلامية ومتغيراتها.

وتتنوع موضوعات المجلة لتشمل التغطيات الميدانية، والتحقيقات الصحفية، والمقالات التحليلية، إلى جانب زوايا ثابتة تعنى بقضايا الإعلام الجديد، والتواصل الجماهيري، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز من دورها كمنصة عربية رائدة في نقل المعرفة وتطوير الخطاب الإعلامي.

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وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة الملتقى الإعلامي العربي في دعم الحراك الإعلامي العربي، وتوفير محتوى نوعي يعكس الواقع ويستشرف المستقبل، من خلال نافذة إعلامية رقمية تجمع بين المهنية والابتكار.

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