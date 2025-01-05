باحث سياسي: استقالة رئيس الأمن القومي بسبب تسريبات وزير الدفاع

كتبت: أية محسن

كشف الباحث السياسي محمد العالم، المتخصص في الشأن الأمريكي، أن التسريبات الأخيرة التي طالت وزارة الدفاع الأمريكية كانت السبب المباشر في استقالة رئيس جهاز الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب واجهت ضغوطًا كبيرة بشأن هذه القضية.

وأوضح العالم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تسريبات حساسة ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شملت محادثات شخصية لوزير الدفاع الأمريكي مع زوجته وأخيه، ما اعتُبر تهديدًا غير مسبوق لأمن الدولة، ودفع عددًا من المسؤولين داخل البنتاجون إلى الاعتراض بشدة، متهمين إدارة ترامب بإهمال معايير الأمن الوطني.

وأضاف أن ترامب معروف عنه أنه يمنح مستشاريه والمقربين منه مساحة زمنية كافية لإثبات كفاءتهم، لكنه لا يتوانى عن اتخاذ قرارات صارمة إذا شعر بأن وجودهم بات يشكل عبئًا على إدارته، وهو ما حدث في هذه الواقعة التي قال عنها العالم: «لا يمكن لترامب أن يستمر بهم وسط هذه الضغوط».

كما أشار إلى أن وزير الدفاع نفسه سبق أن أعلن تحمله المسؤولية عن هذه التسريبات، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن دائرة المسؤولية أوسع مما أُعلن، ما أدى إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار بالإقالة أو إجبار المسؤول على الاستقالة.