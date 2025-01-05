بركان آلاسكا يثير الذعر في أمريكا وسط مخاوف من تكرار انفجار 1992.. ماذا سيحدث؟

حالة من الذعر والقلق، سيطرت على خبراء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بسبب اقتراب بركان ألاسكا الضخم على الانفجار، وذلك خلال الأسابيع المقبلة وفق تقارير الهيئة.

الانفجار المحتمل في جبل سبيرالعملاق يبلغ ارتفاعه 11 ألف قدم ويقع على بعد 80 ميلاً غرب أنكوريج، قد يؤدي إلى إحداث فوضى عالمية، ووفق مرصد بركان ألاسكا «AVO» هناك اضطرابات مرعبة مستمرة في جبل سبير، إذ تعد معظم الزلازل التي تحدث تحت البركان صغيرة جدًا بحيث لا يمكن تحديد موقعها.

ومن بين الأضرار التي تشهدها البلاد إذا هب البركان، فإن الغبار المتساقط منه قد يعطل السفر الجوي في جميع أنحاء العالم، إذ تحمل الرياح الرماد ما يجعل الطيران مستحيلا، كما يمكن أن يطلق البركان، سحابة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 50 ألف قدم في الهواء، ما يجبر بعض المطارات على الإغلاق، ويؤدي إلى تأثير متواصل على السفر الجوي العالمي.

مخاوف من تكرار انفجار 1992

منذ أبريل العام الماضي، ومرصد هيئة المسح الجيولوجي، يراقب العلامات الدالة على ذلك مثل الزلازل الضحلة، وتشوه الأرض، وانبعاثات الغاز والبخار، وجميعها تُشير إلى أن مستوى الصهارة يرتفع للغاية، ومخاوف كبيرة من ثوران بركان سبير مرة أخرى، وحسب المسؤول العلمي مات هاني، فإن الحدث «سيكون انفجارًا»، مضيفا أنه من المرجح أن يحاكي ثوران البركان الأخير في عام 1992، ووقعت أضرار بلغت قيمتها 2 مليون دولار.

رماد ثوران البركان، ليس مجرد مصدر إزعاج، بل هو قاتل للطائرات، جزيئاته الدقيقة قادرة على تمزيق المحركات، وتآكل نوافذ قمرة القيادة، وإتلاف هيكل الطائرة، وتعطيل الأجهزة الحيوية أثناء الطيران، كما حذرت الهيئة من أن «قيادة طائرة خلال حدوث ثوران بركاني في مكان قريب أمر خطير للغاية».