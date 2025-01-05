الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه.. مجازر في «غزة» وحصار لـ«طولكرم وجنين»

يواصل الاحتلال الإسرائيلى جرائمه بحق الشعب الفلسطينى، حيث شهد قطاع غزة منذ فجر الأمس، مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين، منهم أطفال ونساء، جراء قصف جوى ومدفعى استهدف منازل ومناطق مأهولة فى مختلف أنحاء القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 29 خلال ساعات قليلة، إذ استُشهد 18 مواطناً فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على عدة مناطق فى قطاع غزة، بجانب استشهاد 5 مواطنين، منهم أطفال فى قصف منزل بمنطقة المخيم الغربى غربى مدينة خان يونس، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خطيرة فى قصف مدفعى استهدف بلدة خزاعة شرقى خان يونس، واستُشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال استهدفته فى منطقة المنارة جنوب شرق المدينة، وآخرين، فى استهداف مدفعية الاحتلال للمزارعين شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستُشهد 8 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، أمس، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلى على مواصى رفح، وبيت لاهيا ودير البلح وخان يونس، فى قطاع غزة، فضلاً عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية مزارعين فى منطقة المواصى غربى مدينة رفح، واستشهاد ثلاثة مواطنين، إثر قصف الاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استُشهدت طفلة متأثرة بجروحها فى خان يونس جنوباً، ومواطن آخر جراء قصف مسيرة منطقة المنارة جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، لتصل أعداد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 52 ألفاً و400 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118 ألفاً و14 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفى طولكرم ومخيمها يتواصل العدوان لليوم الــ95 على التوالى، ولليوم الـ82 على مخيم نور شمس، فى ظل تصعيد ميدانى مستمر، وحملة متواصلة من المداهمات والاقتحامات، وشهدت المدينة الليلة الماضية وفجر أمس، تحركات نشطة لآليات الاحتلال وفرق راجلة، وهى تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية، وتُعرقل تنقل المواطنين ومركباتهم، وتحديداً عند مفرق أبوصفية فى الحى الشرقى، وشارع نابلس ودوار شويكة وضاحية ذنابة، حيث احتجزت عدداً من الشبان وحقّقت معهم ميدانياً، إذ يشهد مخيما طولكرم ونور شمس ومحيطهما انتشاراً مكثّفاً لقوات الاحتلال وسط إطلاقها للأعيرة النارية وقنابل الصوت مع سماع دوى انفجارات بين الفينة والأخرى، تزامناً مع حصارها المشدّد عليهما وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها، وإجبار من بقى من المواطنين على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، وهو ما تسبّب فى استشهاد 13 مواطناً، منهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل فى الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، كما تسبّب فى نزوح قسرى لأكثر من 4200 عائلة من مخيمى طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحى الشمالى والحى الشرقى للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وفى جنين، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ101 على التوالى، وخلال العدوان المتواصل، تستمر قوات الاحتلال فى الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم ومحيطه، وتشهد المدينة تسيير فرق مشاة فى عدة أحياء منها، فيما تشهد غالبية قرى المحافظة تحركات عسكرية يومية ووجوداً دائماً لدوريات الاحتلال وآلياته، ومنذ بداية العدوان على المدينة والمخيم فى 21 يناير الماضى ارتقى 40 شهيداً، بالإضافة إلى عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

وفى القدس، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أمس، وأدوا طقوساً تلمودية أمام قبة الصخرة، وردّدوا هتافات بأصوات مرتفعة أمام المصلين. وأشار شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية إلى أن عدداً من المستعمرين أدوا ما يُسمى بـ«السجود الملحمى»، فى باحات الأقصى، كما رفعوا أعلام دولة الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية فى غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلى وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80%، مقارنة بشهر مارس الماضى، مشيراً فى بيان إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، مبيناً أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.

وفى لاهاى تتواصل، لليوم الرابع، جلسات استماع علنية لرأى استشارى بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إذ بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضى، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصّصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذى مزقته الحرب، وهذا الأسبوع، تقدّمت 38 دولة بمرافعاتها، بما فى ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأفريقى.