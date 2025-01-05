اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال

اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال

اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال

- وزير الصناعة يشدد على إنهاء برنامج التنمية بالصعيد

- «السياحة»: انطلاق موسم العمرة الجديد فى شهر يوليو المقبل

  • «الزراعة»: 10 ملايين طن قمح متوقع إنتاجها هذا العام
  • «التعليم»: أسئلة الثانوية العامة ليست تعجيزية

- «الضرائب» تدعو للإسراع بالاستفادة من «حزمة التسهيلات» قبل انتهائها

- 27 عالماً من مختلف المجالات يفوزون بجوائز جامعة القاهرة للتميز

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الثانية

- «الإنتاج الحربى»: العمال يلبون احتياجات القوات المسلحة بمهارة

- عمار على حسن: أصحاب الأيدى الخشنة

- أحمد رفعت: فى عيد العمال.. الصناعة ثم الصناعة!

- «الإسكان»: تسريع العمل للانتهاء من «تلال الفسطاط»

- «الرى»: إخلاص العمال مكَّنا من إدارة الندرة المائية بجدارة

- «البيئة والبترول» تبحثان خفض انبعاثات «تخزين الكربون»

- «العمل»: 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفاً للمصاب فى حادث «السادات»

- «التأمين الصحى»: تقديم تسهيلات ائتمانية لمقدمى الخدمة من القطاع الخاص

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الثالثة

- الاحتلال يواصل عدوانه.. مجازر فى «غزة» وحصار لـ«طولكرم وجنين»

- استمرار حرائق «جبال القدس».. واتهامات لـ«نتنياهو» بالتقصير و20 منظمة تنتقد تقليص ميزانية الإطفاء بـ217 مليون شيكل

- د. هدى رؤوف: إيران تُقنع أوروبا بتأجيل العقوبات

- «ترامب» يودع إيلون ماسك: «كنت سنداً حقيقياً وألهمت الكثيرين»

- تصعيد بين الهند وباكستان بعد هجوم «كشمير».. إغلاق المجال الجوى وتوتر على الحدود

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الرابعة

- 170 مليون «ورطة».. آخـر كـلام «كولـر» للأهـلى: «هاتـوا الفلـوس اللـى عليكـو»

- لعنة «الموسم الصفرى».. 3 أزمات تطارد المدرب الجديد والعودة للبطولات لن يكون مفروشاً بالورودد

- هل يجد مكاناً وسط زحام الأحمر؟.. بين الصلابة التكتيكية والمرونة الفنية «بن رمضان» بديل طويل الأمد لـ«السولية»

- .. وخواجة آخر «على كف عفريت».. الأرقام تضع «بيسيرو» على أبواب مغادرة الزمالك.. وداع الكونفيدرالية «قشة» قصمت ظهره.. ونهائى الكأس رصاصة الرحمة

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الخامسة

- «الوطن» و«صلاح» الرحلة مستمرة.. 13 عاماً من التحديات الصعبة.. ومسيرة من النجاح والتميز والتألق بين عالم الصحافة والساحرة المستديرة

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة السادسة

  • سينما المرأة على أرض الذهب
  • لبلبة تحصد جائزة إيزيس تقديراً لمشوارها الطويل.. وكندة علوش رمز الإبداع النسائى
  • 61 فيلماً تتنافس على جوائز المهرجان واستحداث مسابقة لأفلام الجنوب

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة السابعة

- الشاعرة كوثر مصطفى: تكريم انتصار السيسى «طبطبة على قلبى» وتقدير كبير لجهدى.. ومحمد منير «وقف جنبى» على مدار 30 سنة

- «صلاة القلق».. العودة إلى الماضى ضرورة للفهم
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الثامنة

  • «الوطن» ترسل تحية لعمال مصر فى عيدهم.. يا حلاوة الإيد الشغالة
  • «احلم ببُكرة».. حب العمل يبدأ من المناهج والإذاعة المدرسية
  • «دور يا موتور».. من القصائد للمواويل ذاكرة الموسيقى تنتصر لكفاح العاملين
  • يوميات «عامل نسيـج».. بين خيوط القطن والصوف نبتدى منين الحكاية؟

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

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