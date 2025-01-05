اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال

- وزير الصناعة يشدد على إنهاء برنامج التنمية بالصعيد

- «السياحة»: انطلاق موسم العمرة الجديد فى شهر يوليو المقبل