اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال
اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال
تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- «الأمم المتحدة»: 80% من أطفال غزة مصابون بسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال
- وزير الصناعة يشدد على إنهاء برنامج التنمية بالصعيد
- «السياحة»: انطلاق موسم العمرة الجديد فى شهر يوليو المقبل
- «الزراعة»: 10 ملايين طن قمح متوقع إنتاجها هذا العام
- «التعليم»: أسئلة الثانوية العامة ليست تعجيزية
- «الضرائب» تدعو للإسراع بالاستفادة من «حزمة التسهيلات» قبل انتهائها
- 27 عالماً من مختلف المجالات يفوزون بجوائز جامعة القاهرة للتميز
الصفحة الثانية
- «الإنتاج الحربى»: العمال يلبون احتياجات القوات المسلحة بمهارة
- عمار على حسن: أصحاب الأيدى الخشنة
- أحمد رفعت: فى عيد العمال.. الصناعة ثم الصناعة!
- «الإسكان»: تسريع العمل للانتهاء من «تلال الفسطاط»
- «الرى»: إخلاص العمال مكَّنا من إدارة الندرة المائية بجدارة
- «البيئة والبترول» تبحثان خفض انبعاثات «تخزين الكربون»
- «العمل»: 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفاً للمصاب فى حادث «السادات»
- «التأمين الصحى»: تقديم تسهيلات ائتمانية لمقدمى الخدمة من القطاع الخاص
الصفحة الثالثة
- الاحتلال يواصل عدوانه.. مجازر فى «غزة» وحصار لـ«طولكرم وجنين»
- استمرار حرائق «جبال القدس».. واتهامات لـ«نتنياهو» بالتقصير و20 منظمة تنتقد تقليص ميزانية الإطفاء بـ217 مليون شيكل
- د. هدى رؤوف: إيران تُقنع أوروبا بتأجيل العقوبات
- «ترامب» يودع إيلون ماسك: «كنت سنداً حقيقياً وألهمت الكثيرين»
- تصعيد بين الهند وباكستان بعد هجوم «كشمير».. إغلاق المجال الجوى وتوتر على الحدود
الصفحة الرابعة
- 170 مليون «ورطة».. آخـر كـلام «كولـر» للأهـلى: «هاتـوا الفلـوس اللـى عليكـو»
- لعنة «الموسم الصفرى».. 3 أزمات تطارد المدرب الجديد والعودة للبطولات لن يكون مفروشاً بالورودد
- هل يجد مكاناً وسط زحام الأحمر؟.. بين الصلابة التكتيكية والمرونة الفنية «بن رمضان» بديل طويل الأمد لـ«السولية»
- .. وخواجة آخر «على كف عفريت».. الأرقام تضع «بيسيرو» على أبواب مغادرة الزمالك.. وداع الكونفيدرالية «قشة» قصمت ظهره.. ونهائى الكأس رصاصة الرحمة
الصفحة الخامسة
- «الوطن» و«صلاح» الرحلة مستمرة.. 13 عاماً من التحديات الصعبة.. ومسيرة من النجاح والتميز والتألق بين عالم الصحافة والساحرة المستديرة
الصفحة السادسة
- سينما المرأة على أرض الذهب
- لبلبة تحصد جائزة إيزيس تقديراً لمشوارها الطويل.. وكندة علوش رمز الإبداع النسائى
- 61 فيلماً تتنافس على جوائز المهرجان واستحداث مسابقة لأفلام الجنوب
الصفحة السابعة
- الشاعرة كوثر مصطفى: تكريم انتصار السيسى «طبطبة على قلبى» وتقدير كبير لجهدى.. ومحمد منير «وقف جنبى» على مدار 30 سنة
الصفحة الثامنة
- «الوطن» ترسل تحية لعمال مصر فى عيدهم.. يا حلاوة الإيد الشغالة
- «احلم ببُكرة».. حب العمل يبدأ من المناهج والإذاعة المدرسية
- «دور يا موتور».. من القصائد للمواويل ذاكرة الموسيقى تنتصر لكفاح العاملين
- يوميات «عامل نسيـج».. بين خيوط القطن والصوف نبتدى منين الحكاية؟