مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الجوع ينتشر بشكل كبير بين سكان قطاع غزة

كتبت: أية محسن

كشف أمجد الشوا، مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن ارتفاع حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الجوع ينتشر بشكل كبير جدًا بين سكان القطاع، في ظل غياب أي حلول حقيقية لوقف معاناة المدنيين.

وأوضح «الشوا» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حالات سوء التغذية باتت ظاهرة منتشرة بين الأطفال، وبعضهم يعاني من سوء تغذية حاد، محذرًا من تهديد كبير لحياة الأطفال والنساء الحوامل في ظل غياب الرعاية الصحية والغذاء والماء.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من مساحة القطاع باتت غير صالحة للعيش، بسبب النزوح المستمر نتيجة القصف الذي يستهدف حتى المناطق التي تضم مخيمات النازحين، ما دفع السكان إلى التكدس في أقل من 30% من مساحة غزة، وسط ظروف إنسانية مأساوية.

وأكد أن الأزمة الأكبر حاليًا هي نقص الغذاء، لكنها تتزامن مع تدهور شديد في توفير مياه الشرب، نتيجة توقف الآبار في المناطق التي تم إخلاؤها، إلى جانب تناقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية خلال أيام قليلة.

كما لفت إلى نفاد كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة، محذرًا من أن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءًا بشكل ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، خاصة مع توقف المطابخ الخيرية «التكيات» التي كانت تقدم وجبات للمحتاجين.