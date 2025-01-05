خبير علاقات دولية: اتفاقية المعادن جزءا من رؤية ترامب لاستعادة الأموال الأمريكية

كتب: شريف سليمان

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا كانت إحدى أهداف دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يريد استعادة الأموال التي أنفقتها إدارة بايدن، والتي قدّرها بـ350 مليار دولار.

وأضاف أحمد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دونالد ترامب يتعامل من منظور اقتصادي في محاولة لتقليل النفقات من ناحية واستعادة الأموال التي أنفقتها أمريكا في فترة بايدن من ناحية أخرى.

وأوضح أنّ «أمريكا تنظر إلى مصلحتها الاقتصادية من خلال التعامل في الملف الأوكراني، والجانب الأوكراني ضمن المزيد من الانخراط الأمريكي في الأزمة، وبالتالي الحصول على الدعم الأمريكي».

وأكد أنّ 90% من المعادن الأوكرانية موجودة في شرق أوكرانيا، أي الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ما يعني أنّ أوكرانيا تقول لأمريكا إذا أردتِ الاستثمار في هذه المعادن النادرة فعليكِ مساعدة كييف في تحرير المناطق التي سيطرت روسيا عليها.