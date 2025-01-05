خبير علاقات دولية: بوتين يتعامل مع ترامب ببرود سياسي محسوب

قال الدكتور عمرو الديب، خبير علاقات دولية، إنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يغامر بخسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بل يتعامل معه ببرود سياسي محسوب يعكس خلفيته الاستخباراتية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الهدوء في السلوك لا يعني قطع خيوط التواصل، بل يأتي في سياق استراتيجية بوتين لفرض شروط تفاوض متماسكة دون تنازلات مؤثرة.

علاقة فاترة بين ترامب وزيلينسكي

وتابع: «الرئيس ترامب لم يكن على وفاق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى أثناء فترة رئاسته، مشيرا إلى أن اللقاءات بينهما لم تكن دافئة، سواء في البيت الأبيض أو في مواقع دبلوماسية أخرى، على العكس، أبدى بوتين مرونة نسبية تجاه المفاوضات، لكن العقبة الحقيقية، وفقًا للديب، تكمن في رفض زيلينسكي التوجه نحو حل سياسي حاسم».

زيلينسكي يخشى المحاسبة بعد الحرب

وأشار إلى أنّ الرئيس الأوكراني يعلم جيدًا أن نهاية الحرب قد تعني مساءلته قضائيًا بتهم فساد قديمة، ما يجعله حذرًا من أي تسوية تنهي الأزمة، ومن ثم فإن هذه القناعة تؤثر على انفتاح كييف تجاه المفاوضات، رغم أن موسكو باتت مستعدة ميدانيًا وسياسيًا للجلوس على طاولة الحوار.