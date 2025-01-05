للعام الثالث على التوالي.. «حياة كريمة» تطلق معسكرات شبابية في بورسعيد

للعام الثالث على التوالي.. «حياة كريمة» تطلق معسكرات شبابية في بورسعيد

للعام الثالث على التوالي.. «حياة كريمة» تطلق معسكرات شبابية في بورسعيد

أطلقت مؤسسة حياة كريمة للعام الثالث على التوالي معسكرات شبابية في محافظة بورسعيد تحت عنوان"STARS"، المعسكر الذي شهد انطلاقته هذا العام يعد خطوة هامة نحو تعزيز ريادة الأعمال والإبداع لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك المهارات اللازمة لبناء مستقبل مشرق. وذلك في إطار في إطار جهودها المستمرة لدعم شباب مصر وتمكينهم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد المعسكر الذي تم تنظيمه في بورسعيد، بمشاركة عشرات من الشباب المصري، تركيزاً على موضوعات أساسية تتعلق بريادة الأعمال، الابتكار، ودور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويهدف المعسكر إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطن.

وأكدت "حياة كريمة" أن المعسكر يأتي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أن معسكر "STARS" يعد واحداً من عدة معسكرات شبابية نظمتها المؤسسة في مختلف المحافظات المصرية، حيث تواصل حياة كريمة مسيرتها في تأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل الذين يساهمون بفعالية في تطوير مجتمعاتهم والوطن ككل.

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