«حياة كريمة» تطلق "تحدي التاريخ" لاختبار المعلومات واسترجاع بطولات الأجداد

أطلقت مؤسسة حياة كريمة تجربة فريدة من نوعها بعنوان «تحدي التاريخ»، وهي مسابقة إلكترونية تستهدف اختبار المعلومات التاريخية لدى المشاركين، واسترجاع البطولات الوطنية التي سطرها أبطال مصر عبر العصور، ويمكن للراغبين في خوض هذا التحدي المميز الدخول على الصفحة الرسمية للمؤسسة والتسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة، بهدف تعزيز الوعي التاريخي وتنمية روح الانتماء لدى الشباب.

ولفتت «حياة كريمة» إلى أنه سيتم منح خمس شهادات تقدير للمشاركين الحاصلين على أعلى النتائج، تكريمًا لتميزهم ومعرفتهم العميقة بتاريخ وطنهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام مؤسسة «حياة كريمة» بتشجيع التفاعل الثقافي، وتحفيز الشباب على اكتساب المعرفة وربطها بالهوية الوطنية.

وأكدت أن «تحدي التاريخ» ليس مجرد اختبار معلومات، بل هو دعوة لإحياء الروح الوطنية واستلهام القيم النبيلة من صفحات التاريخ، مشيرةً إلى أن الوعي بالماضي هو الأساس لبناء المستقبل.

يُذكر أن مؤسسة «حياة كريمة» تواصل جهودها في دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية، ضمن رؤيتها الشاملة لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات.