العراق يرسخ حضوره الثقافي في معرض مسقط الدولي للكتاب

كتبت: آية محسن

قالت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» إن العراق شارك في فعاليات الدورة الـ28 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 34 دولة،ضمن سياسة ثقافية تهدف إلى تعزيز دور العراق كمركز حضاري وفكري بارز.

الجناح العراقي في معرض مسقط الدولي للكتاب

وأشارت «التميمي» خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ممثلةً بـالهيئة العامة للكتاب وعدد من دور النشر العراقية، شاركت في المعرض، وقدمت باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفكرية، موضحة الجناح العراقي ضم نخبة من الكتّاب والأكاديميين الذين سلطوا الضوء على تاريخ العراق الحضاري، وأبرزوا ملامح الأدب المعاصر، إلى جانب بحوث أكاديمية تناولت جوانب مختلفة من الهوية الثقافية العراقية.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أنه على هامش المشاركة، أقيمت ندوات فكرية وأمسيات شعرية شارك فيها مفكرون وأدباء عرب ناقشوا خلالها قضايا اللغة، الهوية، والتحولات الثقافية في المنطقة، بما يعكس الحضور النوعي للعراق في المحافل الثقافية الدولية.