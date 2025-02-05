دعت السلطات في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير السكان بالقرب من الحدود الفعلية مع الجانب الهندي من المنطقة إلى تخزين الطعام يوم الجمعة مع تصاعد التوترات بين الغريمين بعد هجوم مميت الشهر الماضي.

صراع الهند وباكستان يجبر أهالي كشمير على تخزين الطعام

وقال رئيس وزراء الشطر الباكستاني من كشمير، شودري أنور الحق، أمام الجمعية المحلية يوم الجمعة: «صدرت تعليمات بتخزين الإمدادات الغذائية لمدة شهرين في الدوائر الانتخابية الـ13 على طول خط السيطرة».

وأضاف أن الحكومة الإقليمية أنشأت أيضًا صندوق طوارئ بقيمة مليار روبية ما يعادل 3.5 مليون دولار لضمان توفير الغذاء والأدوية وجميع الضروريات الأساسية الأخرى للدوائر الانتخابية الـ13، وأضاف أنه تم أيضًا نشر الآلات الحكومية والخاصة لصيانة الطرق في المناطق الواقعة على طول خط السيطرة.

تصاعد التوترات بين الهند وباكستان والوسطاء يغيبوا عن محاولات التهدئة

وسط تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، قال رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر مايو السفير إيفانجيلوس سيكيريس إن المسألة ستكون قيد نظر مجلس الأمن وقد يناقش الوضع إذا تم تقديم مثل هذا الطلب.

وبحسب موقع صحيفة «فاينشيال تايمز» فإن البلدان النوويان يواجهان مأزقًا خطيرًا. وقد منح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جيشه حرية عملياتية للرد، بينما زعمت الحكومة الباكستانية يوم الأربعاء أن لديها معلومات استخباراتية موثوقة عن ضربة عسكرية هندية وشيكة.

وأكدت الصحيفة غياب الوسطاء الموثوقون، ويرى دبلوماسيون أن الولايات المتحدة لا تُجري اتصالات هاتفية بنفس الكثافة التي أجرتها عام ٢٠١٩ رغم حثّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهند وباكستان هذا الأسبوع على التهدئة.