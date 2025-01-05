«التنمية المحلية»: الاستعدادات الحكومية لمواجهة العاصفة الترابية كانت سريعة

كتب: شريف سليمان

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ الحكومة تبذل جهودا مكثفة لمواجهة العاصفة الترابية التي ضربت العديد من المحافظات، حيث نسقت مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية ووزارة التربية والتعليم لتأمين سلامة المواطنين، موضحا أنّ العاصفة بدأت تؤثر على بعض المحافظات مثل سيوة والوادي الجديد وأسيوط، وجرى التعامل مع الأوضاع على الفور.

الأزمة في المحافظات الأكثر تأثرا

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى: «شهدت بعض المحافظات تأثيرات ملموسة نتيجة العاصفة، الرياح الشديدة تسببت في سقوط أعمدة الإنارة في مناطق مثل سيوة والوادي الجديد، فضلا عن غلق بعض الطرق في محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج، ولكن تم إصلاح الأضرار بسرعة، وتم فتح الطرق المغلقة دون حدوث أضرار كبيرة.

وأوضح أنّه في محافظة الإسماعيلية، تضررت بعض الأعمدة الكهربائية، وجرى التعامل معها من قبل الحماية المدنية على الفور، كما شهدت مناطق مثل شمال سيناء وسوهاج تداعيات مشابهة، وجرى التعامل مع الأوضاع بشكل فوري وفعّال.

تنسيق مع الغرف العمليات وإجراءات الطوارئ

وفيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، أشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مراكز عمليات للطوارئ على مستوى المحافظات أُنشئت تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وتم ربطها مع هيئة الأرصاد، إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لتعطيل الدراسة في المناطق الأكثر تأثرا، وهذه الغرف تعمل على مدار 24 ساعة، ما ساعد على احتواء الأزمة بشكل سريع وفعال.

الإجراءات الوقائية والإنذار المبكر

كما تحدث الدكتور خالد قاسم عن دور وزارة التنمية المحلية في التعامل مع الأزمات عبر مراكز السيطرة والسلامة العامة المنتشرة في 28 مركزًا في جميع محافظات مصر، موضحا أنّ المراكز تتابع الحالة الراهنة لجميع القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتموين، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتساعد في الاستجابة الفورية لأي حوادث أو أزمات محتملة، مع ربطها بالوحدات المحلية مثل الهلال الأحمر، وزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات سريعة وفعّالة للمواطنين.