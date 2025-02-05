زلزال الفلبين يضرب سواحل إتبايات بقوة 4.9 درجة دون خسائر بشرية

زلزال الفلبين يضرب سواحل إتبايات بقوة 4.9 درجة دون خسائر بشرية

زلزال الفلبين يضرب سواحل إتبايات بقوة 4.9 درجة دون خسائر بشرية

أعلن معهد علوم البراكين والزلازل، وقوع زلزال الفلبين اليوم بشدة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل منطقة إتبايات في مقاطعة باتانيس.

زلزال الفلبين وقع على بعد 89 كيلومترا شمال منطقة إتبايات

وأضاف المعهد حسبما ذكرت قناة «إيه بي إس - سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن زلزال الفلبين وقع على بعد 89 كيلومترا شمال منطقة إتبايات، مشيرا إلى عدم ورود أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ومنذ عام 1900 وحتى الآن شهدت الفلبين 91 زلزالًا عنيفًا بلغت قوتها 8.3 درجة، بينما شهدت هذا العام حتى الأن 4974 زلزالًا بقوة تصل إلى 5.9 درجة منهم 24 زلزالًا بقوة أعلى من 5 درجات و188 زلزالًا بقوة تتراوح بين 4 و5 درجات و664 زلزالًا بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات و2560 زلزالًا بقوة 2 و3 درجات و1538 هزة أرضية بقوة أقل من 2 درجة لا يشعر بها الناس عادة.

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