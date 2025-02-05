زلزال الفلبين يضرب سواحل إتبايات بقوة 4.9 درجة دون خسائر بشرية

أعلن معهد علوم البراكين والزلازل، وقوع زلزال الفلبين اليوم بشدة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل منطقة إتبايات في مقاطعة باتانيس.

زلزال الفلبين وقع على بعد 89 كيلومترا شمال منطقة إتبايات

وأضاف المعهد حسبما ذكرت قناة «إيه بي إس - سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن زلزال الفلبين وقع على بعد 89 كيلومترا شمال منطقة إتبايات، مشيرا إلى عدم ورود أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.