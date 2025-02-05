سعر جرام الفضة اليوم الجمعة 2-5-2025 في مصر

كشفت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب والفضة عن آخر مستجدات سعر جرام الفضة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 2-5-2025 وشمل التحديث سعر عيار 999، الأكثر نقاءً وشيوعًا في السوق المحلية.

سعر جرام الفضة اليوم في الأسواق

جاء آخر تحديث لـسعر الفضة اليوم في مصر، وفق «جولد بيليون»، على النحو التالي:

أسعار الفضة اليوم في مصر عيار 999

أسعار الفضة اليوم الجمعة في مصر عيار 999 للجرام الواحد قبل احتساب سعر المصنعية نحو 58 جنيهًا للشراء مقابل 57 جنيهًا للبيع.

سعر 5 جرامات فضة من بي تي سي اليوم

أسعار الفضة وزن 5 جرامات اليوم من بي تي سي نحو 380 جنيهًا للشراء مقابل 295 جنيهًا للبيع مع إضافة 14 جنيهًا للجرام الواحد كمصنعية.

سعر 10 جرامات فضة من بي تي سي اليوم

سعر الفضة وزن 10 جرامات اليوم الجمعة 730 جنيهًا للشراء مقابل 590 جنيهًا للبيع.

سعر 20 جراما فضة من بي تي سي اليوم

وصل سعر الفضة وزن 20 جرامًا إلى 1440 جنيهًا للشراء، مقابل 1180 جنيهًا للبيع، مع إضافة 14 جنيهًا للجرام الواحد كمصنعية.