وائل جمعة يكشف أسرارا جديدة عن الملاعب في «الكابتن بلس» لأول مرة

حل الصخرة وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج الكابتن بلس، الذي يقدمه الصقر أحمد حسن على منصة +dmc، وتحدث وائل جمعة عن قصص وكواليس طريفة خارج الملعب لم يكشفها من قبل.

وكشف وائل جمعة، أن النجم الإنجليزي واين روني كان المهاجم الأصعب الذي واجهه خلال مسيرته، وأضاف مازحا «ميسي مش مهاجم هو أشمل من كده وحاولت أضربه منجحتش».

برنامج الكابتن

ونفى وائل جمعة، اتهام محمد بركات الكوميدي بذهابه بعد استقبال الأهداف ليُحمل لاعب آخر الهدف، كما تحدث عن سر تفتيش الكابتن حسن شحاتة المفاجئ لغرف اللاعبين في معسكرات منتخب مصر.

ويقدم الصقر أحمد حسن، برنامج الكابتن بلس، على منصة dmc+، وهي المنصة الرقمية لشبكة قنوات dmc، التي تم اطلاقها مؤخرا، وتضم باقة منوعة من البرامج الترفيهية والاجتماعية والرياضية وشبابية.