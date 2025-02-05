وفاة الفنان المغربي محمد الشوبي بعد تدهور حالته الصحية

توفي الفنان المغربي محمد الشوبي، إثر أزمة صحية ألمت به مؤخرا استدعت نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفي الوقت الذي كان ينتظر متبرًعا له بالكبد بعد تدهور حالته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك حسب وسائل إعلام عربية.

وفاة محمد الشوبي

الفنان المغربي محمد الشوبي من مواليد مراكش بدولة المغرب في 3 ديسمبر عام 1963، ويتجاوز رصيده الفني 80 عملا، من بينها أفلام: «عطش، مطاردة، معطف أبي، السيمفونية المغربية، الوريث، خيط البحرار، شمس الليل، الركراكية، ولاد البهجة، رياض المعطي، والأندلس، مونامور».

أعمال محمد الشوابي

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان الراحل مسلسلات «ربيع قرطبة، والمجدوب، وعين الحق، وهاينة، وكلها أوطريقو، وأحلام بنات، وفوق السلك، ومول لمليح، وأحلام سيتي، والمدني».