ضبط سيارة يقودها طفل بتهور في القاهرة

كتب: محمد بركات

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر طفلا يقود سيارة «ربع نقل» بتهور في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ما شكل خطرًا عليه وعلى الآخرين.

بالفحص والتحريات، تم تحديد السيارة ومالكها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تبين أنه سمح لنجله البالغ من العمر 13 عامًا، بقيادة السيارة أثناء جلوسه بجواره بقصد تعليمه القيادة.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة ومالكها، وتواصل جهودها لضبط المخالفات المرورية، وضمان سلامة المواطنين على الطرق.