كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة وضبط المتورطين

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء في الجيزة، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، حيث ضم الطرف الأول ميكانيكي وعاطل، وكان بحوزة أحدهما سلاح أبيض، بينما ضم الطرف الثاني عاطلين، وكان بحوزة أحدهما أيضًا سلاح أبيض.

وتبين أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة من المطاعم لبيعها لأحد المخازن.

كما تم ضبط المسؤول عن إدارة المخزن المشار إليه، الذي تبين أنه يعمل بدون ترخيص، وعُثر بداخله على قرابة 3 أطنان من الزيوت المستعملة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحفظ الأمن ومواجهة المخالفات.