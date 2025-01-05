كشف ملابسات منشور متداول بتعرض فتاة للاختطاف في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات وحقيقة منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بتعرض إحدى الفتيات للاختطاف من قبل إحدى صديقتها بالقاهرة، والعثور عليها وبها آثار ضرب وتخدير بالجيزة.

وبعد تحريات الأجهزة الأمتية وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلتها عقب خروجها من المنزل يوم 25 /4/2025 ولم تتهم أو تشتبه فى غيابها جنائياً ، وعقب تداول المنشور تم إستدعاء المبلغة حيث حضرت وبصحبتها نجلتها "المبلغ بغيابها" وبسؤالها نفت صحة ما تم تداوله من إدعاءات حول إختطافها وقررت بقيام نجلتها بترك المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ، وأنها كانت صحبة إحدى صديقاتها.



وعلى الفور جرى تحديد القائم على نشر تلك الادعاءات (إحدى أقارب المبلغ بغيابها - مقيمة بمحافظة القليوبية) وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك المعلومات المغلوطة للإسراع فى إجراءات عودتها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.