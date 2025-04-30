كشف ملابسات مقطع فيديو حول تصرف خطير لقائد سيارة أجرة في الجيزة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة أجرة يسمح لأحد الأشخاص بالجلوس على الجزء الأمامي للسيارة أثناء سيرها على أحد الطرق، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وعقب الفحص، جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه

اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.