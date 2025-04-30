كشف ملابسات مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الجيزة

كشف ملابسات مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الجيزة

كشف ملابسات مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الجيزة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بالتهجم على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به، بسبب خلافات سابقة بينهما في الجيزة

عقب الفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من طرفي الواقعة، حيث نشبت مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، مما أسفر عن إصابة الشاكي بجرح قطعي.

كما حضر الشاكي لاحقًا إلى ديوان المركز، متضررًا من الطرف الثاني ونجله، لقيامهما بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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