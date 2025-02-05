أستاذ علوم سياسية: غزة تعاني من أزمة إنسانية متفاقمة وسط صمت دولي

كتب: شريف سليمان

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيًا، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مشددًا على أن غزة تواجه أزمة مستمرة، بسبب سياسة الإغلاق الإسرائيلي، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياتهم اليومية.

التمويل الصحي العالمي يواجه تحديات تاريخية

وفيما يتعلق بتمويل الصحة العالمية، أضاف فهمي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المنظمة الصحية العالمية، تواجه اضطرابًا غير مسبوق في تمويل مشاريعها، إذ يعود ذلك إلى تقليص الدول المانحة مساهماتها، ما يعوق قدرة المنظمات الصحية على تقديم الدعم الضروري للسكان في غزة، وأن هذه الظروف تزيد من تعقيد الوضع الصحي في القطاع، الذي يعاني من تدهور كبير في مستوى الخدمات الصحية.

إسرائيل ترفض توفير الخدمات الأساسية والتأثيرات كارثية

وتابع فهمي بأن إسرائيل كدولة محتلة، تتحمل مسؤولية كبيرة بموجب اتفاقيات جنيف الدولية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، موضحًا أن رفض إسرائيل فتح المعابر لإدخال السلع والخدمات يفاقم معاناة المدنيين في القطاع، وأن التصعيد العسكري الإسرائيلي، بالإضافة إلى سياسة القصف المستمر، يجعل من المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال.