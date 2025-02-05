ضبط عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

ضبط عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

ضبط عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

محمد بركات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية في الفيوم، بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.

وبناءً على تحريات قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تم تحديد موقع الورشة، وتبيّن أنّ المتهم المقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، يستخدم محل سكنه كمسرح لنشاطه غير القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 11 قطعة سلاح ناري محلي الصنع، إضافة إلى عدد من الطلقات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة غير المرخصة والاتجار بها، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقه، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة وضبط المخالفين حفاظًا على الأمن العام.

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