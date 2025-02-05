رئيس جامعة مطروح: نسعى إلى تخريج كوادر تربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

رئيس جامعة مطروح: نسعى إلى تخريج كوادر تربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

رئيس جامعة مطروح: نسعى إلى تخريج كوادر تربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

كتب - محمد بخات

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تنمية المهارات التطبيقية لطلابها، وذلك من خلال إتاحة فرص التدريب العملي والزيارات الميدانية؛ بما يسهم في إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم، أن كلية الزراعة الصحراوية والبيئية نظمت زيارة علمية تدريبية إلى شركة فيرجينيا للصناعات الغذائية، تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد كمال أباظة عميد الكلية، والدكتور عمر أحمد منسق الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع اتحاد طلاب الكلية.

إنتاج المواد الغذائية

وأشار رئيس جامعة مطروح، في بيان، إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز دمج الطلاب في بيئات العمل الحقيقية، إذ اطلع الطلاب خلال الزيارة على العمليات الإنتاجية الحديثة في مجالات معالجة الزيتون واستخلاص الزيوت الطبيعية، وتحليل وفحص المنتجات الغذائية، إلى جانب الالتزام باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

خلال تدريب عملي لطلبة كلية الزراعة جامعة مطروح في أحدي شركات المواد الغذائية بمطروح

تدريب عملي داخل المؤسسات الإنتاجية

وأكد الدكتور رئيس جامعة مطروح، أهمية إكساب الطلاب مهارات مهنية حقيقية من خلال التدريب العملي داخل المؤسسات الإنتاجية، مشيدًا بتعاون شركة فيرجينيا للصناعات الغذائية واستضافتها للطلاب، وتقديمها لمحاضرات تثقيفية متخصصة في مجالي الجودة والإنتاج ألقاها المهندس محمد لطفي مدير الجودة، والمهندس محمد إسماعيل مدير الإنتاج.

خلال تدريب عملي لطلبة كلية الزراعة جامعة مطروح في أحدي شركات المواد الغذائية بمطروح

وأوضح أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة التطبيقية والتدريب الميداني كأحد المحاور الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والواقع العملي.

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