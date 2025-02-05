جريدة الوطن تحمل «لواء الوعي».. 13 عاما في مواجهة التشكيك ونشر الفوضى

جريدة الوطن تحمل «لواء الوعي».. 13 عاما في مواجهة التشكيك ونشر الفوضى

جريدة الوطن تحمل «لواء الوعي».. 13 عاما في مواجهة التشكيك ونشر الفوضى

خاضت مصر رحلة طويلة من أجل نشر الوعى ومحاربة محاولات نشر الشائعات التى تهدف لهدم المجتمع، وإسقاط مؤسسات الدولة من جانب قوى الشر.

وعلى مدار 13 عاماً منذ تأسيسها، كانت جريدة «الوطن» هى حاملة «لواء الوعى» فى مواجهة التشكيك ونشر الفوضى، وعملت من خلال كل منصاتها لمواجهة الحملات المشبوهة التى سعى أعداء الوطن من خلالها لتدمير المجتمع وبث الفتنة والضغينة بين أبنائه.

وسعت المؤسسة التى تعتبر جزءاً كبيراً من الكيان الكبير المتمثل فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لوقف الحملات الممنهجة لنشر الأكاذيب والشائعات المضللة التى تواجهها الدولة بجميع مؤسساتها، ونجحت فى مواجهة كل الأزمات عن جدارة، وحاربت بالقلم والفكر لتقديم الحقائق التى كشفت عن أساليب لا حصر لها من التضليل لتدمير القيم المجتمعية وخاصة لدى الأجيال الجديدة الصاعدة.

وقدمت «الوطن» من خلال حملات صحفية توعوية وثائق وحقائق لا حصر لها من مختلف المصادر التى كشفت عن مساعى أعداء مصر وقوى الشر لنشر الفساد المجتمعى الذى يستهدف الأجيال الصاعدة من أجل إسقاط الدولة ومؤسساتها، ونجحت بالفعل فى أن تكون حائط صد قوياً لمواجهة طيور الظلام، حتى تم الكشف عن أهدافهم الخبيثة، ونجحت فى إعادة تشكيل الوعى الكافى للتصدى لهم وردعهم.

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