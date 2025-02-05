تحذير من تسونامي.. هروب السكان إلى الشوارع في جنوب تشيلي بعد زلزال بقوة 7.5 درجة

أصدرت تشيلي تحذيرًا من احتمال وقوع تسونامي، موضحةً أنه يتعين على السكان إخلاء المناطق الساحلية في جنوب البلاد، وذلك عقب زلزال كبير. وقد صدر التحذير لمنطقة «ماجالانيس» النائية في أقصى جنوب البلاد، وأجزاء من إقليم «أنتاركتيكا التشيلي»، وفقًا لما أوردته شبكة «BBC».

ويأتي ذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر منطقة على بعد 219 كيلومترا، قبالة سواحل مدينة أوشوايا في الأرجنتين المجاورة يوم الجمعة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان أوشوايا شعروا بالزلزال، كما تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية في المنطقة.

وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك في منشور على موقع إكس: «ندعو إلى إخلاء الساحل في جميع أنحاء منطقة ماجالانيس».

إجلاء أكثر من 1700 شخص

وتم إجلاء أكثر من 1700 شخص إلى مناطق مرتفعة في منطقة ماجالانيس ذات الكثافة السكانية المنخفضة حتى الآن، بما في ذلك 1000 شخص من بلدة بويرتو ويليامز و500 من بويرتو ناتاليس، وفقا لوكالة الكوارث في تشيلي.

وكالة الكوارث تنصح السكان بالتصرف بهدوء

ونصحت الوكالة السكان بالتصرف بهدوء واتباع تعليمات السلطات وفرق الاستجابة، وأصدرت أعلى مستوى من التأهب للكوارث، وهو ما يعني أنه سيتم تعبئة كافة الموارد للاستجابة.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا يتجهون بهدوء إلى أرض مرتفعة في بويرتو ويليامز، مع دوي صفارات الإنذار في الخلفية، وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الإجراء احترازي، حيث طُلب من السكان الإخلاء إلى مناطق آمنة تقع على ارتفاع 30 متراً فوق مستوى سطح البحر.