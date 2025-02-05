فيديو يوثق لحظة نجاة امرأة هندية من موت محقق بعد سقوطها من الطابق الخامس

نجت امرأة بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الخامس في مبنى سكني مشتعل، في مشهد مرعب تم تصويره بالكاميرا، ويظهر في اللقطات الدرامية دخان أسود كثيف يتصاعد من نوافذ المبنى الشاهق في أحمد آباد بالهند، بينما تشتعل النيران في الشقة، وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

وتظهر المرأة وهي في حالة ذعر واضح وتحاول يائسة الهروب من الجحيم، وهي تتسلق سياج الشرفة في محاولة لإنقاذ نفسها.

إنقاذ حياة السيدة بشكل إعجازي

وتجمعت حشود من المتفرجين في الأسفل، بعضهم يصرخ في رعب، وهي تتدلى للحظة قبل أن تفقد قبضتها وتسقط على ظهرها من ارتفاع حوالي 60 قدمًا.

وبشكل اعجازي، وعلى الرغم من ارتفاع السقوط، نجت المرأة وتم نقلها بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ، على الرغم من أن مدى إصاباتها لم يتم تأكيده رسميًا بعد.

إنقاذ 25 شخصا من موت محقق

وتم إنقاذ ما يقرب من 20 إلى 25 شخصًا، بعد اندلاع حريق في نظام تكييف الهواء في شقة يوم 29 أبريل.

واستجابت خدمات الطوارئ المحلية للحريق الذي اندلع في الطابق الخامس من المبنى السكني، وشوهدت فرق الإطفاء وهي تكافح الحريق بينما كان الدخان الكثيف يتصاعد في السماء، وتمت السيطرة على النيران خلال 30 دقيقة، مما حال دون انتشار الحريق إلى مزيد من المبنى.

اخلاء المبنى والتأكد من سلامة الجميع

وتم إخلاء السكان من المبنى بينما عمل رجال الإطفاء على التأكد من سلامة الجميع، وبدأال تحقيق لتحديد سبب الحريق، رغم عدم صدور أي تفسير رسمي حتى الآن، وتم التقاط المشاهد المرعبة بالهواتف المحمولة وتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر سقوط المرأة المذهل بالكامل.