مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: شهدنا إقبالا كبيرا هذا العام بعد تأهل أفلامنا للأوسكار

قال المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنه بداية من العام المقبل وبناء على نجاح المهرجان سيتم عرض أفلام المهرجان في سينما أمير إلى جانب سينما مترو، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على عروض المهرجان.

ويختتم مهرجان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة، وأقيم الحفل مساء اليوم، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

افتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بميدلي من أغاني الفولكلور منها «الزفة الإسكندراني واقروا الفاتحة لأبو العباس، البت بيضة وغيرهم».

وحضر على السجادة الحمراء لجان تحكيم مسابقات المهرجان منهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة أميرة فتحي، المنتجة شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس وغيرهم.



ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.

الفنان عماد ماهر، أخرج 4 أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: «لمبة نيون» و«عاطف» و«زكريا»، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها (حاجة ساقعة – آمن جداً – حار جاف صيفاً – نسخة شعبية).

مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة، حيث شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا وكليرمونت.

من أبرز أفلامه: (ظلال) فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا 2010، (آخر أيام المدينة) فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين 2016، (الفخ) فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان 2019، (حنة ورد) فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت 2020، (سعاد) فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2020، (عيسى) فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان 2023.

‏وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.