كندة علوش ولبلبة وداليا مصطفى على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان

كندة علوش ولبلبة وداليا مصطفى على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان

كندة علوش ولبلبة وداليا مصطفى على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان

كتبت: بسمة شطا

انطلق حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته التاسعة، منذ قليل، بحضور عدد كبير من الفنانين والذي يمتد حتى يوم 7 مايو.

وشهدت الريد كاربت حضور عدد من الفنانين من بينهم لبلبة وكندة علوش وداليا مصطفى وداليا البحيري وسلوى محمد علي وأحمد وفيق وبسنت أبو باشا وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر تكريم كل من الفنانة كندة علوش وكذلك الفنانة لبلبة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات والفعاليات الخاصة بالمهرجان.

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