كندة علوش تكشف عن سبب حضور أبنائها مهرجان أسوان

كتب: بسمة شطا وأميرة عز الدين

كشفت الفنانة كندة علوش، خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها اصطحبت أبناءها معها إلى مدينة أسوان.

وقالت علوش إنها تحب مدينة أسوان كثيرًا، وقد زارتها مرارًا، كما أقامت حفل زفافها بها، مشيرة إلى أنها حرصت على اصطحاب أبنائها للتعرف على المدينة وزيارتها، رغم صغر سنهم.

وعن تكريمها، أوضحت كندة أن أبناءها لا يدركون بعد معنى التكريم، مضيفة: «بنتي الكبيرة لما قلتلها إني رايحة أجيب جايزة، قالتلي إنها مستنية تشوفها لما أرجع».

أما عن غياب زوجها الفنان عمرو يوسف عن حضور التكريم، فأرجعته إلى انشغاله الشديد، حيث بدأ بالفعل تصوير فيلمه الجديد «السلم والتعبان 2»، مشيرة إلى أنه كان يتمنى الحضور لكن ظروف العمل حالت دون ذلك.