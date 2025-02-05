منح مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر درع هيباتيا الذهبية بمهرجان الإسكندرية

شهد حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج والمونتير عماد ماهر، ومنحهما درع هيباتيا الذهبية للإبداع.

الفنان عماد ماهر، أخرج 4 أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: "لمبة نيون" و"عاطف"و "زكريا"، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها «حاجة ساقعة – آمن جدًا – حار جاف صيفًا – نسخة شعبية».

مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة، حيث شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان و برلين وفينيسيا وكليرمونت.

من أبرز أفلامه: «ظلال» فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا، «أخر أيام المدينة» فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين، «الفخ» فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان، «حنة ورد» فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت، «سعاد» فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، «عيسى» فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان.

وقال الفنان أنسي أبو سيف، إن هذه التكريمات تحمل اسم الراحل الفنان صلاح مرعي، وأضاف الفنان ومهندس الديكور قائلا: هذه الجائزة باسم الراحل الفنان صلاح مرعي لأنه كان داعما ومتبنيا للشباب وأخرج جيل كامل من الفنانين ومهندسي الديكور، وأصبحوا نجوم هذه المهنة في السينما والتلفزيون المصري.

وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.