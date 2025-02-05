المركز الكاثوليكي يكرم 5 نجوم بجائزة الابداع الفني.. أبرزهم لوسي وانتصار

كتب: أحمد عبدالرحمن

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ73، عددًا من النجوم بمنحهم جائزة الإبداع الفني، وهم: الفنانة لوسي، المنتج الفني حسين القلا، الفنانة انتصار، عازفة البيانو مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، قد اختارت 6 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية، وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية، من أصل 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام شاركت في مهرجانات سينمائية مختلفة.

وشملت قائمة الأفلام المتنافسة: «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبة يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة جيلان عوف، و«البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية الفنانين عمرو يوسف، دينا فؤاد، هبة عبد الغني، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادي مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.