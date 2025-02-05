مخرجة هولندية ترتدي الشال الفلسطيني خلال تكريمها من مهرجان أسوان الدولي

كتبت - أميرة عز الدين



كرَّم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه، خلال حفل الافتتاح الذي انطلق منذ قليل في مدينة أسوان.

وحرصت المخرجة الهولندية على ارتداء الشال الفلسطيني خلال تكريمها، مشددة على فخرها بالتكريم من مهرجان يهتم بقضايا المرأة وينطلق من مصر، والذي كان حلما لها.



جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، يضم عددا كبيرا من المسابقات ولجان التحكيم المختلفة، وهي «لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب، لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر، مسابقة أفلام الورش»، ويضم 61 فيلما من بينها 30 فيلما تمثل نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة.