أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في مصر.. تحديث عيار 21

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في مصر.. تحديث عيار 21

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في مصر.. تحديث عيار 21

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق، خلال بداية التعاملات الصباحية في محال الصاغة، وسجل عيار 21، نحو 4640 جنيها للشراء، و4620 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

أوضحت الشعبة في آخر تحديثاتها، خلال بداية التعاملات اليومية سعر الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في محال الصاغة، كالتالي:

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5303 جنيهات للشراء، و5280 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 4640 جنيها للشراء، و4620 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 3977 جنيها للشراء، و3960 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر 3093 جنيها للشراء، و3079 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 37120 جنيها للشراء، و37100 جنيه للبيع.

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