سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 30-4-2025 في نهاية التعاملات

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4-2025 في السوق المحلي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بالصاغة والمحلات 4 آلاف و735 جنيها على مستوى الشراء وذلك قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

وترصد السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر وفقا لآخر تحديث بالصاغة وباقي أعيرة الذهب الأكثر انتشارًا بالسوق المحلي مع عدم احتساب سعر مصنعية الجرام أو ضريبة الدمغة وبخاصة سعر الجنيه الذهب اليوم بالصاغة، وسعر أونصة الذهب البورصات العالمية للمعادن الثمينة التي تزن 31.1 جراما من الذهب الخالص.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءا بين مختلف الأعيرة في مصر، 5 آلاف و411 جنيها للشراء بدون سعر المصنعية وفقا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 22 الآن، فوصل إلى 4 آلاف و960 جنيها للشراء و4 آلاف و939 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في الصاغة بدون سعر المصنعية، 4 آلاف و735 جنيها للشراء و4 آلاف و715 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر

وصل سعر الذهب عيار 18 الآن في الصاغة للجرام الواحد بدون مصنعية، إلى 4 آلاف و59 جنيها للشراء و4 آلاف و42 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3 آلاف و157 جنيها للشراء و3 آلاف و143 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن بدون احتساب المصنعية، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، 37 ألف و880 جنيها للشراء و37 ألف و860 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية

يتداول سعر الذهب للأونصة بالبورصات العالمية وفقا لآخر تحديث، عند مستويات 3302 دولارًا للشراء و3301.5 دولارًا للبيع بهبوط منذ بدء التداولات وحتى كتابة التقرير 5 دولارات.