سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة اليوم الخميس 1-5-2025 في الصاغة والمحلات

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تحديث جديد فى سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق المحلية فى بداية التعاملات المسائية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان فى الصاغة والمحلات 4 آلاف و630 جنيها للشراء قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

وترصد السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر ومختلف أعيرة الذهب الأخرى الأكثر انتشارا وسعر الجنيه الذهب فى الصاغة والمحلات، وسعر أونصة الذهب وفقا لآخر تحديث معلن من البورصات العالمية للمعادن الثمينة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الان فى مصر ويعد الأكثر نقاءا بين مختلف الأعيرة، 5 آلاف و291 جنيها للشراء بدون سعري المصنعية والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 الان بدون سعر المصنعية أو الدمغة، إلى 4 آلاف و850 جنيها للشراء و4 آلاف و829 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر بدون مصنعية، ويعد الأكثر انتشارا بين محافظات الوجه القبلي، 4 آلاف و630 جنيها للشراء و4 آلاف و610 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 الان بالصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الان بالصاغة والمحلات قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، 3 آلاف و969 جنيها للشراء و3 آلاف و952 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم فى الصاغة بدون المصنعية، 3 آلاف و87 جنيها للشراء و3 آلاف و73 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وصل سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، إلى 37 ألف و40 جنيها للشراء و37 ألف و20 جنيها للبيع بدون احتساب المصنعية أو الدمغة.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

يتداول سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية الان عند مستويات 3216 دولارا للشراء و3215.5 دولارا للبيع بانخفاض 14 دولار مقارنة ببداية التداولات اليوم.