خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بـ5 محافظات اليوم وغدا.. كشف وعلاج بالمجان

كتبت- صفية النجار

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية اليوم السبت وغدا الأحد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

ويوضح هذا التقرير التخصصات الطبية التي تتضمنها قوافل وزارة الصحة في المحافظات، وأماكنها للاستفادة منها، حيث تقدم الخدمات الطبية بالمجان، سواء الكشف أو العلاج والتحاليل والأشعة.

التخصصات الطبية لقوافل الصحة

وتشمل التخصصات الطبية لقوافل وزارة الصحة النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

أماكن القوافل الطبية

وتشمل أماكن القوافل الطبية لوزارة الصحة بالمحافظات التالي:

- قرية الغنيمي بمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.

- قرية البهسمون بمركز أهنسيا بمحافظة بني سويف.

- قرية مونسة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

- قرية العيساوية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

- قرية الدوايدة بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

اطلاق قوافل طبية حتى نهاية شهر مايو

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، حتى يوم 31 مايو 2025، مشيرة إلى توافر صيدلية بها كافة الأدوية.