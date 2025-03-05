أسعار الكتاكيت اليوم السبت 3-5-2025 بورصة الدواجن.. «الكتكوت الأبيض بكام؟»

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم السبت 3-5-2025 في مصر، إلى جانب المزارع، خلال بداية التعاملات اليومية، ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن ما بين 40 إلى 51 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وأشارت بورصة الدواجن، إلى تحديث أسعار الكتاكيت اليوم السبت 3-5-2025 في مصر بمختلف مزارع الدواجن ومعامل إنتاج الكتاكيت، وذلك وفقا لأخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن، والتي جاءت أسعارها كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 40 إلى 51 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 7 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 9 إلى 10 جنيهات.