قبل عيد الأضحى.. سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت 3-5-2025

قبل عيد الأضحى.. سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت 3-5-2025

قبل عيد الأضحى.. سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت 3-5-2025

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تحديث جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) في الأسواق المصرية اليوم في المتوسط نحو 422 جنيها، وفقا للأسعار المعلنة رسميا.

وتستقر سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم السبت في أسواق الماشية ولدي المربيين خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى، ما جعل أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وزارة الزراعة مستقرة.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

جاء سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم، بسعر يتراوح بين الـ 150 و 180 جنيها للكيلو على حسب النوع.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380 لـ 450 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم للمستهلك نحو 422 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير اليوم في الأسواق المصرية نحو 377 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم للمستهلك نحو 391 جنيها.

سعر كيلو اللحوم بعظم اليوم

- سجل متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بعظم اليوم للمستهلك في الأسواق المصرية نحو 418 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم اليوم للمستهلك نحو 403 جنيهات.

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