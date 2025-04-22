رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار اللحوم قد تنخفض بنسبة 10% الفترة المقبلة

رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار اللحوم قد تنخفض بنسبة 10% الفترة المقبلة

رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار اللحوم قد تنخفض بنسبة 10% الفترة المقبلة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنّ أسعار الأعلاف انخفضت أكثر 40% خلال آخر 6 أشهر، ما أدى إلى زيادة الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم قد تنخفض بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة.

زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار

وأضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، قائلا: «نتابع انخفاض أسعار البيض والدواجن بنسبة تصل إلى 20%، رغم أننا في موسم شم النسيم الذي يشهد أعلى طلب على الدواجن ومنتجاتها والبيض، ولكن مع زيادة الإنتاج تتراجع الأسعار بنحو 20%».

ارتباط العلف بالأسعار العالمية

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة: «أسعار الأعلاف مرتبطة بأسعار عالمية، وزيادة أي تكاليف في مصروفات التشغيل أو تكاليف الإنتاج في أي دولة يتحملها المنتج أو المستهلك النهائي وتضاف على قيمة المنتج النهائي».

وأكد: «رغم زيادة أسعار بعض السلع إلى 300% أحيانا عالميا، إلا أنها لم تتعدَ في مصر 35% إلى 40% وتحملت الدولة المصرية الكثير من هذه الأعباء».

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