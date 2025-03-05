جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية المهنية في الدقهلية

كتب: آية حسنين

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، جدول امتحانات الترم الثاني 2025، للصفوف الإعدادية المهنية سواء الصف الأول الاعدادي المهني والثاني والثالث الاعدادي المهني.

جدول امتحانات الترم الثاني 2025 في الدقهلية للصفوف المهنية الإعدادية

وفي السطور الآتية جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية المهنية في محافظة الدقهلية وهي: