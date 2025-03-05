جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية المهنية في الدقهلية
جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية المهنية في الدقهلية
كتب: آية حسنين
كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، جدول امتحانات الترم الثاني 2025، للصفوف الإعدادية المهنية سواء الصف الأول الاعدادي المهني والثاني والثالث الاعدادي المهني.
جدول امتحانات الترم الثاني 2025 في الدقهلية للصفوف المهنية الإعدادية
وفي السطور الآتية جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الإعدادية المهنية في محافظة الدقهلية وهي:
- الصف الأول الاعدادي المهني:
الخميس 22 مايو مادة مجال تحريري 1 ومادة مجال تحريري 2
السبت 24 مايو مادة اللغة العربية وخط عربي
الأحد 25 مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية
الاثنين 26 مايو مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية
الثلاثاء 27 مايو مادة العلوم ومادة الرياضيات
- الصف الثاني الإعدادي المهني
يوم الخميس 22 مايو مجال تحريري 2 ومجال تحريري 1
يوم السبت 24 مايو مادة الرياضيات ومادة لغة أجنبية
يوم الأحد 25 مايو 2025 مادة العلوم ومادة التربية الفنية
يوم الاثنين 26 مايو 2025: مادة دراسات اجتماعية ومادة التربية الدينية
يوم الثلاثاء 27 مايو 2025: مادة الخط العربي ومادة اللغة العربية
- الصف الثالث الاعدادي المهني
يوم السبت 31 مايو مادة محال اقتصاد منزلي ومجال صناعي ومجال زراعي
يوم الأحد 1 يونيو مادة اللغة العربية والأمعاء ومادة التكنولوجيا
يوم الاثنين 2 يونيو مادة الرياضيات والتربية الدينية
يوم الثلاثاء 3 يونيو مادة العلوم ومادة اللغة الأجنبية
يوم الأربعاء 4 يونيو مادة التربية الفنية ومادة الدراسات الاجتماعية