جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 محافظة المنوفية

كتب- عصام علم الدين

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 محافظة المنوفية، تمهيدا لبداية امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر مايو الحالي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025

وأشارت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 محافظة المنوفية سيبدأ يوم السبت 25 مايو لمدة أسبوع حتى يوم 29 مايو القادم للمواد المضافة للمجموع.

بينما جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 محافظة المنوفية للمواد التي لا تضاف إلى المجموع سيكون بداية من يوم الأحد 18 مايو لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 20 مايو المقبل.

استقبال امتحانات نهاية العام الدراسي

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، استعداد جميع الإدارات التعليمية من استقبال امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موجها بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات.