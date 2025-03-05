سفيرة الاتحاد الأوروبي ومحافظ أسوان يزوران مشروع «تحويشة» لدعم المرأة

كتب: عمرو حسني

زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر وجامعة الدول العربية، السفيرة أنجلينا أيخهورست، مقر مشروع تحويشة في أسوان لدعم وتمكين المرأة عبر المشروعات اليدوية المميزة من أجل فتح باب أمام الصناعة المحلية للتصدير إلى الخارج.

الصناعات اليدوية والحرفية

وكان ضمن الحضور محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، ورئيسة المركز القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، ووفد رسمي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس بأسوان، والدكتورة مرفت أبو عوف عضوة المجلس القومي للمرأة لدعم مشروعات المرأة الصغيرة في أسوان، حيث الصناعات اليدوية والحرفية والأطعمة المميزة، حيث تم عرض مشغولات يدوية مختلفة مثل الميداليات والسبت الكروشيه ومنتجات جلدية يدوية ومشغولات حلي يدوية ذهبية وقماش مميزة بألوان زاهية وسجاجيد يدوية بجانب أطعمة وحلويات تتميز بها أسوان، على رأسها الفطير المشتلت والعسل الأسود والتمر الأسواني وحلويات المختلفة.

وقالت رشا فراج، 39 عاما، صاحبة مشروع الحلويات، إنها أسست مشروعها منذ 3 سنوات، مضيفة في تصريحات لـ«الوطن»، «أقدم منذ سنوات الفطائر والحلويات بأنواعها المختلفة مثل كرات الشوكولاتة والسابليه والنجمة الرخمية للعرائس الجدد في أسوان والأقصر، ضمن عادات الأفراح في الصعيد».

تقديم خدمات الشهر العقاري

كما تم استعراض الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر توفير سيارات تقدم خدمات الشهر العقاري تسهيلا على المواطنين، وكذلك القوافل الطبية للكشف المجاني على العيون والأمراض المزمنة مثل سرطان الثدي والسكري والضغط ضمن برامج التأمين الصحي الشامل المطبق في المحافظة.