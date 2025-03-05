العضو المنتدب لـ«السويس للصلب»: مصر نموذج للصمود.. والرئيس السيسي وحد المصريين تحت راية العمل

كتبت: أية محسن

عبّر رفيق ضو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، وأحد المستثمرين الأجانب في مصر، عن فخره بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم بيئة الاستثمار والعمل الجاد، مؤكدًا أن أرضها تمثل نموذجًا للصمود والتحدي.

وقال ضو خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،: «إن جميع الأديان السماوية جعلت من العمل فعلًا من أفعال الإيمان، ونحن هنا في مصر نعمل ليلًا ونهارًا بإيمان عميق بوطننا، بشعبنا، بجيشنا، برئيسنا، وقبل كل ذلك برب العالمين».

ووجّه أسمى معاني التقدير والتهنئة لكل عامل وعاملة مصرية، وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه وحد المصريين تحت راية العمل، فحققوا ما فاق إنجازات دول استغرقت قرونًا لتحقيقه.

وأكد ضو أن الدولة المصرية تقدم دعمًا حقيقيًا للمستثمرين المحليين والأجانب، وأنه يقف اليوم بدليل واضح على هذا الدعم، بالإعلان عن افتتاح صرحين صناعيين جديدين على أرض السويس، التي وصفها بأرض التحدي في ذكرى تحرير آخر شبر من أرض مصر.