تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-5-2025

تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-5-2025

تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-5-2025

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 بالأسواق المحلية والعالمية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 قبل احتساب سعري المصنعية أو ضريبة الدمغة، ليسجل العيار الأكثر انتشارًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات للشراء مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية، 4 آلاف و635 جنيهًا للشراء مقارنة بـ 4 آلاف و640 جنيهًا صباحًا، و4 آلاف و615 جنيهًا للبيع، وبحسب شعبة الذهب والمجوهرات، تكثر القوة الشرائية للذهب عيار 21 في محافظات قبلي وبحري

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في الصاغة نحو 5 آلاف و297 جنيها للشراء و5 آلاف و274 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في التعاملات الصباحية سعر الجرام دون مصنعية 3973 جنيها للشراء و3956 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم فى مصر

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت إلى 3090 جنيها للشراء و3076 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 37 ألفا و80 جنيها للشراء و37 ألفا و60 جنيها للبيع.

سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية

وتراجعت أسعار أوقية الذهب اليوم السبت بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستوى 3076 دولار للشراء و3238.5 دولار للبيع.

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