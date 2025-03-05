انهيار كارول سماحة في جنازة زوجها وليد مصطفى.. والفنانات الحاضرات يحاولن تهدئتها



كتب - خالد فرج:

انهارت المطربة اللبنانية كارول سماحة من البكاء أثناء تشييع جنازة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفي، منذ قليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك في تشييع الجثمان كل من يسرا وإلهام شاهين ومنة شلبي ودينا فؤاد والإعلامية لميس الحديدي، إذ حاولن جميعا تهدئة كارول سماحة التي دخلت في نوبة بكاء شديدة، ولكن محاولاتهن باءت بالفشل.

وفاة المنتج وليد مصطفى

وغيب الموت رجل الأعمال وليد مصطفى، صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، حيث نعته زوجته كارول سماحة بكلمات مؤثرة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض، لم أرَ في حياتي من آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرت جسدك لكن روحك ستظل قدوة لي، لن أنسى وصيتَك، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي حتى نلتقي حيث لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.